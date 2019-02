Sporting e Braga entram a ganhar no futebol de praia

Sporting de Braga e Sporting entraram da melhor forma no Mundialito de clubes de futebol de praia, ao vencerem no prolongamento o Catania (6-5) e o BATE Borisov (5-4), respetivamente, na primeira jornada da prova, em Moscovo.

Na Arena Megaspor, um recinto totalmente fechado em que decorre a prova, os bracarenses marcaram por Jordan (duas vezes), Bokinha (duas) e Bruno Torres, enquanto Bryshtsel (duas) e Lucão (três) anotaram os tentos do Catania no tempo regulamentar.

No prolongamento, Filipe Silva assegurou o triunfo por 6-5 dos bicampeões nacionais, que ocupam o segundo lugar do Grupo B, com dois pontos, menos um do que os espanhóis do Levante, que bateram o Lokomotiv de Moscovo (6-4) no tempo regulamentar.

Já o Sporting, também foi obrigado a tempo extra perante o BATE Borisov. Zé Lucas, por três vezes e Belchior fizeram os tentos dos 'leões' no período regulamentar, cabendo a Vinogradov, Voloshin e Hapon, com um 'bis', marcar para os bielorrussos.

Grupo A

Sp. Moscovo 2-1 Flamengo

Borisov 4-5 a.p. Sporting



Classificação

1 - Sp. Moscovo 3 pontos

2 - Sporting 2

3 - Borisov 0

4 - Flamengo 0

Próxima Jornada 28FEV

Borisov - Flamengo

Sp. Moscovo - Sporting

Grupo B

Levante 6-4 L. Moscovo

Sp Braga 6-5 a.p. Catania BS

Classificação

1 - Levante 3 pontos

2 - Sp Braga 2

3 - Catania BS 0

4 - L. Moscovo 0

Próxima Jornada 28FEV

Sp Braga - Levante

L. Moscovo - Catania BS