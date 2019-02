Kepa dá lugar a Caballero no onze inicial do Chelsea

O guarda-redes espanhol Kepa Arrizabalaga foi relegado para o banco de suplentes do Chelsea para a partida frente ao Tottenham, na sucessão do incidente na final da Taça da Liga frente ao Manchester City.

A hipótese já tinha sido anunciada por Maurizio Sarri, treinador dos "blues", em conferência de imprensa, que acabou mesmo por tomar a decisão: Kepa está no banco de suplentes na partida frente ao Tottenham e a titularidade da baliza está entregue a Willy Caballero.

A decisão surge após o momento bizarro do guarda-redes espanhol na final da Taça da Liga, frente ao Manchester City. Sarri queria substituir Kepa por Willy Caballero, depois do jovem guarda-redes espanhol ter apresentado algumas queixas físicas nos últimos instantes do prolongamento. No momento da alteração, Kepa recusou-se a sair, o que deixou o técnico italiano irritadíssimo.

Kepa acabou mesmo por ficar em campo para as grandes penalidades, que culminaram na vitória do Manchester City. O Chelsea multou o jogador em uma semana de salário e Kepa pediu publicamente desculpa à equipa e ao treinador.

O guardião de 24 anos chegou esta época ao Chelsea, proveniente do Athletic Bilbau por 80 milhões de euros, tornando-se o guarda-redes mais caro da história, e assinou um contrato válido por sete temporada com os "blues". Esta temporada, Kepa disputou todas as 26 partidas na Premier League e sentará no banco de suplentes pela primeira vez na prova.