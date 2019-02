Pepe: "Esperaria pelo FC Porto até ao último segundo"

Pepe, central do FC Porto, explicou os motivos que o levaram a regressar ao clube portista, depois de 12 anos no estrangeiro. Em entrevista à Revista Dragões, o internacional português quis "dar o seu contributo à equipa":

"Quis reviver os três anos que passei aqui e sentir novamente o que é a mística do FC Porto. Foi um clube que me projetou para o futebol mundial sentia que deveria dar o meu contributo a esta equipa. Quando soube que tinha esta possibilidade de poder voltar para o FC Porto, foi sempre a minha opção. Deixei bem claro que esperaria pelo FC Porto até ao último segundo", começou por dizer.

Aos 36 anos, Pepe recordou a forma como viveu o título da temporada passada, destacando o golo de Herrera no Estádio da Luz, que deu uma vitória decisiva para o FC Porto na luta pelo título:

"No ano passado, depois de tudo o que tinha acontecido durante a época, um jogo que para mim foi bastante importante foi o jogo com o Marítimo, o do golo do Marega. E o golo do Herrera contra o Benfica, que foi aquela explosão de alegria de todos os portistas. Não só minha, mas de todo o mundo que adora o FC Porto. Foi fantástico".



Pepe regressou ao Dragão na temporada passada, ao serviço do Besiktas, na fase de grupos da Liga dos Campeões, jogo que não guarda boas recordações: "Não estava preparado mentalmente para defrontar um clube que me deu praticamente tudo, que me fez ser jogador, deu-me a visibilidade que eu tenho hoje no futebol e projetou-me para a seleção nacional".

Defesa do FC Porto "uma das melhores da Europa"

Militão, Felipe, Pepe, Diogo Leite. Pepe concorda com as afirmações que os centrais do FC Porto formam "uma das melhores defesas da Europa", explica o motivo e elogia os outros setores do plantel:

"Não temos só o Militão e o Filipe, temos também o Diogo Leite e outros jogadores com muita qualidade. O FC Porto é uma referência na Europa ao nível dos centrais, mas não é só a nível defensivo que somos fortes. Temos um plantel vasto e com muita qualidade, com jogadores com muita ambição. Em relação aos centrais, o FC Porto está muito bem servido para o presente e futuro".

Sobre as críticas de agressividade excessiva por parte da parceria de centrais Pepe-Felipe, o internacional brasileiro tem uma explicação, a "inveja". "Eu acho que é inveja. Hoje em dia o futebol tem muitas câmaras, que podem estar focadas em cada lance. Quando se vai ver, a realidade é completamente diferente".

"Temos a nossa intensidade. Se o adversário não põe a mesma intensidade que nós nos lances, não é culpa nossa. Nós somos uns privilegiados por termos essa capacidade e essa garra e determinação para podermos encarar os lances para vencer e evitar golos na nossa baliza, que é o trabalho dos defesas", adicionou.