Varandas. “Há que ultrapassar as contrariedades como equipa"

O presidente do Sporting considera que “ninguém chega a lado nenhum sem sacrifício, nem sem contrariedades, mas como equipa temos de saber ultrapassá-las.”

“É extremamente importante as pessoas perceberem a exigência desta missão. Muitas vezes pensamos que uma missão terminará bem, com o Sporting a vencer, mas muitas vezes existem percalços, existem quedas e existem derrotas. Esta estrutura não pode ceder nem duvidar da sua competência e do caminho que temos de trilhar", reforça.

Frederico Varandas deixou este aviso durante uma iniciativa na Academia de Alcochete que juntou mais de 300 colaboradores.

"Estão aqui os treinadores do futebol, andebol, futsal, pessoas da área do marketing, advogados, médicos, todo o universo Sporting está aqui, são mais de 300 colaboradores reunidos e é importante que percebam que são uma peça pequenina, mas relevante para o puzzle final”, disse.

Em declarações à Sporting TV, Varandas reforça que “isto nunca há de ser uma empresa, mas um clube e para haver sucesso, todos temos de estar comprometidos com as exigências que fazemos aos atletas e todos nós temos de estar na mesma linha.”