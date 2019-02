Buta: "João Félix não vai sentir pressão no Dragão"

No clássico entre o FC Porto e o Benfica há um nome que é comum aos dois emblemas, João Félix. O avançado dos encarnados, que passou pela formação dos dragões, "está preparado para o reencontro" com o clube portista e "vai manter as exibições" dos últimos jogos. A garantia é dada em Bola Branca, por Aurélio Buta, que jogou com o avançado de 19 anos na formação do Benfica:

"Joguei com ele, sei que é um miúdo com muito talento. Está a demonstrá-lo e tem uma longa carreira pela frente. É um miúdo muito focado e vai chegar ao Dragão e fazer o trabalho dele".

Buta elogia as capacidades de João Félix, considerando "que está a demonstrar o seu talento", antevendo uma carreira "de muito sucesso" ao jovem avançado.

Aurélio Buta, atualmente ao serviço dos belgas do Antuérpia, espera "um bom clássico" entre duas equipas que tem demonstrado a sua força:

"Vai ser um bom jogo entre duas equipas muito fortes. O Benfica está num bom momento, mas é um jogo que todos vão querer ver. Acho que o Benfica tem demonstrado capacidade para vencer o jogo, está num momento muito forte".



O FC Porto-Benfica está agendado para as 20h30 de sábado, terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.