Rui Pedro Soares confirma regresso e continuação do Belenenses ao Jamor

O presidente da SAD do Belenenses admite continuar a jogar no Jamor em 2019/20. Rui Pedro Soares ficou esta quarta-feira a saber que o relvado do Estádio Nacional foi aprovado para voltar a receber os jogos do Belenenses, depois da intervenção sofrida, que obrigou a equipa a jogar duas partidas no Bonfim.

Em declarações a Bola Branca, Rui Pedro Soares, líder da sociedade desportiva responsável pelo conjunto que milita na I Liga garante que o problema com a relva está totalmente solucionado e o Belenenses já vai receber o Feirense, domingo, naquela que tem sido a sua casa esta temporada:

"Foi mais uma boa notícia, esta semana tem sido boa para nós [após triunfo em Braga]. A empresa que fazia a manutenção foi incapaz de resolver o problema, a Liga, de forma coerciva, chamou outra empresa, que possa manter-se até final do campeonato e da Taça. E com essa garantia temos a certeza que vamos jogar no Jamor até ao fim da época", começa por esclarecer.

Rui Pedro Soares vai mais longe e admite que o Belenenes poderá continuar no Jamor na próxima época desportiva: "É o Estádio Nacional. A equipa e os nossos adeptos sentem-se lá bem. É um excelente estádio, pagamos o aluguer e quanto mais utilização o Estadio Nacional tiver, melhor", exclama.

O Jamor é o recinto do Belenenses SAD, escolhido pelos dirigentes do futebol profissional, na sequência do diferente com o clube do Restelo. Uma situação que não tem volta a dar, pelo que se percebe nas palavras de Rui Pedro Soares.

"Cada dia que passa é mais difícil de resolver o diferendo. O que vai ficar para a história é a nossa campanha esta época. O que importa é ter uma equipa competitiva e que dê alegrias, honrando os fundadores do Belenenses. E competindo entre os maiores de Portugal", atira, a terminar.