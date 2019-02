FC Porto vai “jogar para ganhar e aumentar a vantagem na liderança"

O presidente do FC Porto antecipa o clássico com o Benfica no editorial da revista Dragões do mês de fevereiro.

Pinto da Costa não tem dúvidas: os azuis e brancos vão “jogar para ganhar e aumentar a vantagem na liderança do campeonato”.

O líder dos dragões considera que “no sábado, vamos receber o maior rival no campeonato, num jogo com tradição e que todos os adeptos apreciam. Vamos encher o Dragão e viver as emoções de uma partida entre duas grandes equipas”.

No texto na revista do clube, Pinto da Costa elogiou ainda a "grande exibição" frente ao Sp. Braga para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, considerando que foi uma vitória "convincente", contra um adversário "valoroso".

"A eliminatória só se decide no início de abril, mas a primeira metade do caminho está feita com distinção e nota artística", escreveu.

O presidente do FC Porto não esqueceu o incidente com adeptos do clube na partida em Tondela. Muitos só entraram no estádio já com a partida da I Liga muito avançada.

"Há quem não continue a perceber que os adeptos são essenciais ao futebol e o que aconteceu ao Tondela, com milhares de portistas a só terem acesso ao recinto já com o jogo em andamento é muito triste. Defender o futebol e as competições é zelas para que não volte a repetir-se".