FC Porto arranca preparação para o clássico praticamente na máxima força

O FC Porto arrancou, esta quarta-feira, a preparação para o clássico frente ao Benfica praticamente na máxima força, com apenas um elemento no boletim clínico.

O avançado camaronês Aboubakar é o único nome que resta no boletim clínico dos dragões, que está na fase final da recuperação a uma grave lesão no joelho e fez trabalho de ginásio e treino condicionado. Jorge voltou a estar ausente para tratar de assuntos pessoais.

Danilo, Brahimi e Marega, que estiveram condicionados durante toda a última semana, estão aptos para ir a jogo frente ao Benfica e fizeram parte da ficha de jogo da partida de terça-feira, frente ao Braga, a contar para a Taça de Portugal. Danilo e Brahimi foram suplentes utilizados e Marega não saiu do banco.

O plantel de Sérgio Conceição, que regressou aos treinos poucas horas depois da vitória por 3-0 no Estádio do Dragão contra o Braga, a contar para a primeira mão da meia final da Taça de Portugal, volta a treinar na quinta-feira, às 11h00.

O FC Porto recebe o Benfica no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo a contar para a 24ª jornada do campeonato, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.