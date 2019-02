Eduardo Luís elogia Óliver e diz que o momento do Benfica não assusta o FC Porto

Eduardo Luís, antigo defesa do FC Porto, deixa grandes elogios a Óliver Torres e define o espanhol como o pulmão da equipa. O grande momento de forma candidata Óliver a ter palco no clássico, num registo que Eduardo Luís, em declarações a Bola Branca, espera que se mantenha até ao final da época.

"O Óliver está numa forma extraordinária. Passou uma fase menos boa, mas agora é o pulmão do FC Porto e o exemplo disso é o terceiro golo diante do Sporting de Braga já no final do jogo. Marca e dá golos a marcar, espero que mantenha este nível até ao fim do campeonato e que não tenha uma quebra, como teve há algum tempo. É um excelente jogador, com grande visão de jogo e a equipa só tem a ganhar com isso".

Óliver Torres está a atravessar a melhor fase da sua carreira de dragão ao peito e foi eleito pela Renascença o melhor em campo no triunfo de terça-feira sobre o Braga, para a primeira mão das meia final da Taça de Portugal.

Momento do Benfica não assusta FC Porto

O Porto, campeão em título, lidera a I Liga, com um ponto de avanço sobre o Benfica. Eduardo Luís não rotula o clássico de decisivo mas será importante para a equipa de Sérgio Conceição não perder pontos diante das águias:

"Não me parece que o momento do Benfica assuste. O que existe é respeito entre grandes equipas. O Benfica tem feito bons resultados, mas o Sporting também apareceu assim e depois caiu. Em campo vão estar as duas melhores equipas do campeonato, a concentração dos jogadores vai estar no máximo".

O Benfica vem de uma série vitoriosa impressionante: oito triunfos consecutivos para o campeonato e com muitos golos à mistura, resultados que "não assustam" o antigo defesa portista.



Eduardo Luís, natural de Loures, chegou a somar três jogos na equipa principal dos encarnados, mas distinguiu-se ao serviço do FC Porto 1982 e 1989.



O clássico realiza-se às 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.