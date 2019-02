Rui Moreira acusa partidos de "calculismo" por adiarem "problema" da regionalização

Rui Moreira acusa "os grandes partidos de posição calculista" por não discutirem agora a regionalização e "tentarem adiar o problema" para depois das legislativas.

Em entrevista à Renascença esta quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto diz que "gostava de chegar às eleições e poder perceber qual é o compromisso dos partidos nesta matéria".

O autarca sustenta que "não discutir agora a regionalização é uma tentativa de adiar o problema", o que, na sua opinião, denota "uma posição calculista por parte dos grandes partidos" que evitam um tema "fraturante" que "pode fazer perigar a sua votação nas legislativas".

Da mesma forma, Rui Moreira acredita que o país está preparado para voltar a decidir em referendo a regionalização e dá como pacifica a opção "natural" das cinco regiões. Neste contexto, saúda o PCP, "o único a dizer claramente o que quer em matéria de referendo" e diz que, "tacitamente", percebe que "quer António Costa quer Rui Rio não queiram discutir este assunto nesta altura".

Perigo do populismo com eleições à vista

Na mesma entrevista, o presidente da Câmara do Porto alerta para o "perigo crescente das ideias autonomistas, principalmente entre os eleitores mais jovens", defende que "precisávamos de fazer o que fez a Catalunha", sublinhando que, "porque vivemos um tempo de populismo, de demagogia, de novas ideias", estas situações devem ser acauteladas e "devemos tratar bem o país".

A isto acresce o "risco do populismo", real e notório, por exemplo, no que se passou nas redes sociais com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, "um país como o nosso".

Apesar de Portugal não ter os mesmos problemas do Brasil, refere Rui Moreira, subitamente "apresenta idênticos receios", o que "é, de facto, o capim por onde pode arder o populismo".

Sem prognosticar um significativo avanço eleitoral dos novos partidos, até porque "os partidos tradicionais em Portugal têm conseguido manter o seu eleitorado", o autarca do Porto acredita que "vamos ter nas europeias um bom teste ao que se vai passar nas legislativas" de outubro. Ainda assim, Moreira não deixa de lembrar o que aconteceu noutros países "onde os partidos tradicionais perderam força muito violentamente".

Turismo no Porto: ainda há margem para crescer

Para o autarca, a cidade ainda tem margem para crescer ao nível turístico, embora seja preciso criar novas zonas e áreas de interesse.

Neste sentido, Rui Moreira diz que "é preciso evitar a hiperconcentração dos turistas em determinadas zonas da cidade e tomar medidas para que essa concentração não iniba a vida normal dos portuenses". O autarca reconhece que "há gente a mais na Ribeira" e que "é preciso evitar essa pressão", mostrando aos turistas que "temos outras zonas para visitar".

Para o presidente da Câmara do Porto, é preciso " continuar a crescer no turismo" e "mostrar aos turistas que há outros pontos de interesse, além da Ribeira e da Ponte Luís I". Cita como zona com "muitas possibilidades de atrair" quem visita o Porto "a zona ocidental da cidade, nomeadamente na Foz".

O autarca insiste na concretização do projeto de recuperação do matadouro industrial do Porto, apesar do chumbo do tribunal de contas. Rui Moreira admite "ter um plano B e um plano C" para aquela infraestrutura, embora gostasse "de ver concretizado o plano A que não recebeu parecer favorável do tribunal".

Este, defende é um projeto de que "a cidade precisa muito" e o autarca mantém fé "no sucesso do recurso apresentado" à decisão judicial.