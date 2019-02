Philippe Vergne é o novo diretor do Museu de Serralves

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves tem um novo diretor. O curador francês Philippe Vergne vai ocupar o lugar deixado vago com a saída de João Ribas.

O novo diretor do Museu de Arte Contemporânea irá assumir o cargo em abril. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo conselho de administração da Fundação Serralves.

Philippe Vergne é, desde há quatro anos, diretor do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, cargo que abandonará em março.

Em comunicado, a Fundação Serralves indica que Vergne tem “uma sólida carreira, desde sempre ligada à arte contemporânea" e que "liderou algumas das mais prestigiadas instituições de arte dos Estados Unidos e da Europa”.

Depois da saída de João Ribas no rescaldo da polémica em torno da exposição de fotografia de Robert Mapplethorpe, a administração de Serralves explica que a escolha de Philippe Vergne “surge na sequência de um processo de seleção internacional, com entrevistas a candidatos de várias partes do mundo”. A escolha do sucessor de Ribas foi “unânime", é ainda apontado.

Licenciado em Direito, Arqueologia e História de Arte, o novo diretor do Museu de Serralves foi, em 2014, condecorado com a Légion d’Honneur "em reconhecimento pelos seus 24 anos de serviço à arte”, aponta a Fundação no mesmo comunicado, em que explica que Vergne já recebeu também “a distinção de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, concedida pelo Governo francês em 2004”.