Belenenses volta a jogar no Jamor

O Belenenses vai voltar a jogar no Estádio Nacional do Jamor, segundo anunciou a Liga Portugal, esta quarta-feira.

Em comunicado, o organismo responsável pelas ligas profissionais em Portugal explicou que, após vistoria de avaliação do estado do relvado do Jamor, foi concluído que este já reúne as condições necessárias para ser utilizado no jogo entre Belenenses e Feirense, da jornada 24 da I Liga.

O Belenenses SAD jogava desde o início da época no Jamor, devido à interdição do Estádio do Restelo, por parte do Belenenses clube.

Contudo, nas jornadas 20 e 22, a equipa de Jorge Silas teve de se mudar para o Bonfim, devido à constatação da "necessidade de uma intervenção urgente em virtude das condições atmosféricas adversas [que] Ievaram ao desgaste do relvado, ao ponto de não permtir a respetiva ufitizoção para a prática desportiva" enquanto durasse a intervenção de recuperação, que ficou agora concluída.

Assim, no domingo, às 15h00, a casa do Belenenses, para receber o Feirense, volta a ser o Jamor. Os azuis estão na sétima posição, com 33 pontos. Os fogaceiros são últimos classificados, com 14.

[notícia atualizada às 14h19]