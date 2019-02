Benfica-Ovarense nos "quartos" da Taça de Portugal de basquetebol

O sorteio da final a oito da Taça de Portugal de basquetebol ditou, esta quarta-feira, um duelo entre Benfica e Ovarense nos quartos-de-final.

As águias, finalistas da prova na última época e segundos classificados no campeonato, vão defrontar os vareiros, na quarta posição, no jogo-cartaz do sorteio. O vencedor da eliminatória vai defrontar a Oliveirense, campeã em título e líder do campeonato, ou o Imortal.

O FC Porto, que segue em terceiro no campeonato, mede forças com o Barreirense, do segundo escalão. Lusitânia e Terceira Basket, ambos dos Açores, defrontam-se na outra eliminatória da final a oito.

O Illiabum, atual detentor da prova, foi eliminado na última fase pela Oliveirense. A final a oito disputa-se entre 14 e 17 de março, em Portimão.

O sorteio:

Lusitânia-Terceira Basket

Barreirense-FC Porto

Oliveirense-Imortal

Benfica-Ovarense