FIFA investiga pagamento da transferência de Sala ao Cardiff City

A FIFA está a investigar o pagamento do Cardiff City ao Nantes pela transferência de Emilano Sala, que faleceu depois da queda do avião que o transportava até ao País de Gales.

Um representante do órgão máximo do futebol mundial confirmou a investigação, em declarações à "BBC": "Posso confirmar que recebemos uma queixa do Nantes e que estamos a investigar o assunto".

Segundo a publicação do órgão britânico, o Cardiff falhou o prazo de pagamento da primeira tranche dos 15 milhões de euros acordados pela transferência do avançado argentino.

O corpo de Emiliano Sala foi encontrado no Canal da Mancha, depois do avião ter desaparecido durante o dia 21 de janeiro. Sala foi a transferência mais cara da história do clube galês.