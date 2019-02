Sirotkin volta a ser piloto de testes da Renault

Sergey Sirotkin vai ser o piloto de reserva da Renault no Mundial de Fórmula 1 de 2019, conforme anunciou a escuderia francesa, esta quarta-feira, em comunicado.

O piloto russo disputou o Mundial ao serviço da Williams, em 2018. No entanto, o contrato com a equipa britânica não foi renovado, após ter terminado a época na 20.ª e última posição do Mundial de pilotos, com apenas um ponto conquistado em 21 corridas. Agora, sai da ribalta e passa às reservas da Renault.