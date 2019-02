Mourinho: "Já não sou o Special One? Sou o mesmo de sempre"

José Mourinho, treinador português que recentemente deixou o Manchester United, garante que ainda é o "Special One" que afirmou ser, em 2004, quando assinou pelo Chelsea após conquistar a Liga dos Campeões com o FC Porto. Em declarações ao jornal "Gazzetta dello Sport", o técnico garante que mantém a mesma vontade de vencer:

"Sou o mesmo de sempre. A minha zona de conforto é ganhar desde 2003. Nunca saí do meu habitat natural, aliás, saí durante 18 meses. Só passaram 18 meses desde que ganhei a Liga Europa com o Manchester United. Tenho ainda tenho mais vontade de voltar. Estou em grande forma e cheio de vontade, como no primeiro dia", disse.

Mourinho tem-se dedicado ao comentário televisivo e entrevistas desde que deixou o Manchester United. O português explicou o que tem feito enquanto não regressa aos treinos: "É um período da minha vida em que analiso o que vejo e leio, estudo, divirto-me com as colaborações com as televisões. Estou muito calmo, mas, ao mesmo tempo, com uma enorme vontade de voltar".

Regresso a Itália é hipótese

Entrevistado por um órgão de comunicação italiano e com uma passagem pelo Inter de Milão entre 2008 e 2010, Mourinho comentou o atual cenário da Serie A, prevê que a hegemonia da Juventus não dure muito mais tempo e dá a entender que o seu futuro pode passar por regressar ao campeonato italiano:

"As grandes equipas estão a trabalhar para atacar o domínio da Juventus. Acho que em breve veremos uma Serie A mais animada, com nível competitivo mais elevado, e mais investimento. Mais razões para escolher Itália".