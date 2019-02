Polícia Judiciária faz buscas na SATA

A Polícia Judiciária (PJ) dos Açores está a fazer buscas na SATA para investigar suspeitas de fraude na obtenção de subsídios, peculato, participação económica em negócio e falsificação de documentos à volta da Associação de Turismo dos Açores (ATA).

As autoridades fizeram, também esta quarta-feira, diligências na Associação de Turismo dos Açores (ATA). No total, foram realizadas vinte buscas a empresas, residências e viaturas, que permitiram a apreensão de abundantes elementos com interesse probatório, entre os quais documentação contabilística, faturas, contratos, pagamentos, relatórios de execução de projetos, dados informáticos e correio eletrónico.

Desde terça-feira que os inspetores da Judiciária estão a realizar dezenas de buscas, as quais estão estão a ser acompanhadas por elementos do OLAF, Organismo Europeu Anti-Fraude.



No centro da investigação está a ATA e o seu presidente, Francisco Coelho. Nos últimos meses, a investigação recolheu dados que apontam para a existência de um "saco azul", o qual poderá ter servido para enriquecimento ilícito e, eventualmente, financiamento partidário, segundo apurou a "Sábado".

A secretária regional do Turismo, Marta Guerreiro, já afirmou desconhecer o que está a ser investigado, afirmando, porém, que, em breve, o resultado será entregue ao Governo Regional e tornado público.

Desde o final do ano passado, o Governo Regional dos Açores e a SATA deixaram de ter participação formal na Associação de Turismo dos Açores.