"Quando controlar a ansiedade, Ilori será dos melhores"

Num olhar sobre o atual leque de centrais do Sporting, Ricardo Santamaria eleva as expetativas quanto ao futuro de Tiago Ilori.



Em entrevista a Bola Branca, o antigo central do Sporting sustenta que o português, de 26 anos, contratado ao Reading no mercado de inverno, tem apenas de "controlar a ansiedade" para ser dos melhores:

"Tem tudo para vingar no Sporting. É novo e sabe que a responsabilidade de jogar no Sporting não é a mesma de jogar noutros clubes. Quando controlar a ansiedade, será dos melhores centrais que o Sporting já teve."

Keizer deve manter o sistema de três centrais



Mathieu está de volta às opções de Marcel Keizer. O francês lesionou-se a 23 de janeiro, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga. Regressa para defrontar o Portimonense, na 24.ª jornada do campeonato. Jogo no qual não estará Coates, expulso com duplo amarelo frente ao Marítimo.



Na opinião de Santamaria, Coates será "baixa de vulto", mas o regresso de Mathieu dá tranquilidade. Por outro lado, com o francês disponível, Keizer deve manter a aposta nos três centrais, apesar dos riscos que a equipa possa correr, porque há um lado positivo que importa valorizar.



"A vantagem é que os laterais têm mais liberdade para subir. Não deixa de ser um risco mas o Sporting jogando em casa com o Portimonense, penso que o esquema de três centrais poderá voltar a ser o escolhido", refere o antigo central do Sporting, nesta entrevista a Bola Branca.



Aos 37 anos, concretizar objetivos no Lumiar



Aos 37 anos, Santamaria continua a jogar. Representa o Alta de Lisboa, 13.º classificado da Liga Pró-Nacional. É o bichinho do futebol que o leva todos os dias a entregar-se aos treinos e jogos na Charneca do Lumiar.



"Continuo a fazer o que mais amo. Pessoalmente, tem corrido bem mas, coletivamente, a equipa não está a ganhar tantos jogos como queria. Vamos dar a volta por cima e concretizar os objetivos do Alta de Lisboa", garante o antigo defesa do Sporting.

O Sporting volta a jogar para o campeonato no domingo, às 20h00, no Estádio de Alvalade. O Sporting-Portimonense tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.