Paulo Madeira aposta na "forte ligação" Ferro-Rúben Dias

Paulo Madeira defende a eventual aposta na dupla composta por Ferro e Rúben Dias para o centro da defesa do Benfica, no embate com o FC Porto, no Dragão, a contar para a 24.ª jornada do campeonato.

O antigo central dos encarnados admite que, caso Jardel estivesse apto, seria um "reforço" de peso para a equipa de Bruno Lage. Todavia, se apenas os dois jovens da formação puderem ir a jogo, como é esperado, Paulo Madeira considera-os capazes de desempenhar a tarefa. E explica.

"Se for o caso de jogarem Ferro e Rúben Dias, têm uma ligação forte. Isto apesar deste tipo de jogos ser complicado e o grau de exigência ser grande. Se o Jardel estiver bom, será, igualmente, um grande reforço", afirma o antigo defesa do Benfica, em entrevista a Bola Branca.

Paulo Madeira antevê um clássico "mais decisivo" para o Benfica.



"O jogo será aberto, entre dois treinadores com muita qualidade. E mais decisivo para o Benfica, porque, em caso de vitória, o FC Porto ficaria com quatro pontos na frente, para gerir. Mas estou convencido de que, com esta onda vermelha que está criada, com esta dinâmica, o Benfica pode surpreender o FC Porto", termina Paulo Madeira.

O clássico entre o líder e o vice-líder do campeonato, que estão separados por um ponto, está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.