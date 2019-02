Vitória do FC Porto no clássico será "grande passo". Vitória do Benfica será xeque-mate

Niromar acredita que a vitória no clássico do Dragão, na 24.ª jornada do campeonato, significará coisas diferentes para FC Porto e Benfica.

Em caso de vitória, o FC Porto ficará com quatro pontos sobre o rival, no entanto, o antigo avançado portista considera que essa vantagem pode não definir o campeão. Contrariamente a um eventual triunfo do Benfica.

"Se o FC Porto ganhar, vai dar um grande passo [rumo ao título], mas se o Benfica ganhar, estou convencido de que acaba. Porque o Benfica, ganhando, nunca mais vai perder pontos. O Porto já teve uma vantagem muito maior e perdeu pontos. Isso vai pesar na consciência dos jogadores", sustenta o antigo jogador, em entrevista a Bola Branca.



O erro - ou falta dele - decidirá no Dragão

Na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o FC Porto marcou posição ao golear o Braga, por 3-0. Uma demonstração do que a equipa de Sérgio Conceição poderá fazer no clássico, no sábado.



Ganhará o clássico "a equipa que errar menos, principalmente no meio-campo". Niromar espera que o FC Porto derrote o rival, contudo adverte que o jogo com o Benfica será "completamente diferente" do Braga:

"O Porto está muito bem, está rápido e agressivo. Está a surpreender-me pela positiva. Creio que vai ser um bom jogo, mas também creio que será muito perigoso, porque o Benfica também está a atravessar um bom momento. Mas estou convencido de que o Porto levará a melhor."



Experiência vs. juventude, sem surpresa



Frente ao Braga, o FC Porto apresentou um banco "de luxo", com Casillas, Maxi, Militão, Danilo, Marega, Brahimi e Soares, embora alguns destes devam ser titulares frente ao Benfica. A única baixa é Aboubakar.

Niromar acha que é um deleite para Sérgio Conceição poder olhar para o banco e ver um leque de opções com tanta qualidade. Já no Dragão, frente a frente, vão estar um FC Porto entrosado e experiente, perante um Benfica pautado pelo cunho inovador e irreverente da juventude.

Todavia, Niromar não considera que o Benfica tenha efeito-surpresa. "A juventude traz sempre coisas novas. São jovens, estão a jogar bem e vai ser difícil. Mas surpresa não haverá, porque o Porto já conhece. As equipas de hoje já se conhecem todas. Mas traz sempre alguma coisa de novo", frisa o antigo jogador, que brilhou no FC Porto durante os anos 80.

O clássico entre portuenses e lisboeatas está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.