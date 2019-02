Nuggets e Raptors colocam-se a uma vitória dos líderes

Os Toronto Raptors e os Denver Nuggets venceram, na madrugada desta quarta-feira, e colocaram-se a uma vitória dos líderes de conferência.

Na Conferência Este, os Raptors receberam e bateram os Boston Celtics, por 118-95. Pascal Siakam e Kawhi Leonard foram decisivos, com 25 e 21 pontos, respetivamente. Ibaka e Powell acrescentaram 11 pontos, cada.

Do lado de Boston, Marcus Morris foi o melhor, com 17 pontos. O extremo-poste foi, de resto, o único "celt" que superou os 15 pontos. Números que justificam a diferença de 23 pontos no marcador.

Os Raptors consolidam o segundo lugar da conferência, com 45 vitórias, mais cinco que o terceiro classificado, os Indiana Pacers, e pressionam os Milwaukee Bucks, que lideram a tabela do Este, com 46 triunfos.

Pressão para o campeão



Na Conferência Oeste, os Denver Nuggets derrotaram, em casa, os Oklahoma City Thunder, por 121-112. Nikola Jokic brilhou bem alto, ao roçar o triplo-duplo, com 36 pontos, nove ressaltos e 10 assistências.

Paul Millsap assinou um duplo-duplo (12 pontos e 10 ressaltos), sendo que Barton (23 pontos) e Murray (20) também estiveram a bom nível.

Do lado de Oklahoma City, a provar que o encontro foi equilibrado, Paul George roçou um quádruplo-duplo: 25 pontos, oito ressaltos, sete assistências e seis roubos de bola. Russell Westbrook esteve perto do triplo-duplo: fez 22 pontos, 14 ressaltos e nove assistências.

Assim, Denver pressiona os Golden State Warriors, pois passa a estar a apenas uma vitória (42) dos líderes da Conferência Oeste (43). Os Thunder, que fecham o pódio, estão mais distantes, com 38 triunfos.