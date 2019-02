Torre de Moncorvo quebra isolamento dos idosos com serviço de teleassistência

A autarquia de Torre de Moncorvo acaba de criar um serviço de teleassistência, com georreferenciação, para quebrar o isolamento e ajudar a cuidar da população mais idosa.

O presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, Nuno Gonçalves, explica que serão distribuídas "40 pulseiras de teleassistência, com georreferenciação, destinadas à assistência aos idosos do concelho que, por dependência física, social ou económica, ou simplesmente porque estão sozinhas, passam a ter um instrumento que lhes facilita o contacto seja em caso de emergência, seja em caso de necessidade de conversar”.

Procura-se, assim, dar “uma maior proximidade com a assistência de uma equipa multidisciplinar de saúde, ao longo de 24 horas, sete dias por semana”, acrescenta o autarca.

O projeto arrancou com nove idosos, a quem foram colocadas outras tantas pulseiras. As restantes serão entregues após a análise e avaliação de cada um dos casos. As pulseiras permitem à equipa multidisciplinar identificar o local exato onde a pessoa está e saber as condições que enfrenta.

Em territórios do interior, o isolamento dos idosos é um problema e, no entender do autarca de Torre de Moncorvo, “a teleassistência, de uma forma única, vai permitir que, à distância de um clique, o idoso fique mais próximo da assistência médica ou do apoio social e psicológico, sendo que se trata de um serviço destinado aos mais carenciados”.

O município assume a totalidade dos custos da teleassistência, havendo, depois, a possibilidade de estender a iniciativa aos domicílios de pessoas que não sejam carenciadas.

“Nestes casos, parte dos custos serão suportados pelos próprios utentes. O investimento não é de grande monta. O mais importante é que as pessoas mais idosas se sintam confortáveis e seguras nos seus domicílios, já que podem dispor de acompanhamento social, psicológico e médico em situações de isolamento devido às distâncias e solidão”, explica Nuno Gonçalves, acrescentando que também “as pessoas que tenham desarmonia familiar podem ser contempladas com este tipo de equipamento”.

Os idosos que se encontrem numa situação de solidão, independentemente das suas condições económicas, podem solicitar o serviço de teleassistência junto dos serviços municipais.

O serviço de teleassistência em Torre de Moncorvo resulta de um protocolo entre o município e a Cruz Vermelha Portuguesa.