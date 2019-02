Incêndio em estação de comboios no Cairo faz dezenas de mortos

Pelo menos 25 pessoas morreram e 50 ficaram feridas num incêndio na principal estação de comboios do Cairo, capital do Egito. Testemunhas relatam uma explosão seguida de incêndio quando um comboio colidiu com uma barreira da estação.

Segundo a agência Reuters, citando fontes das autoridades de segurança egípcias, não há indícios de que a colisão tenha sido deliberada.

No momento do embate, a estação estava repleta de pessoas que aguardavam por outro comboio. O chefe do hospital da ferrovia do Cairo, Mohammed Said, disse que o número de mortos ainda poderá aumentar.

O local ficou coberto por uma nuvem negra de fumo.



O primeiro-ministro egípcio, Mostafa Madbouly, já anunciou uma investigação ao incidente para que sejam apuradas responsabilidades. O ministro dos Transportes suspendeu todos as chegas e partidas desta estação.

O Egito tem uma das mais antigas redes ferroviárias da região e os acidentes - com vítimas mortais - têm sido comuns e alvo de queixas dos utilizadores.