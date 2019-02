Mónaco quer ficar com Gelson Martins

O Mónaco está encantado com Gelson Martis e está disposto a abrir os cordões à bolsa para ficar com ele, segundo o jornal "O Jogo".

O internacional português, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, fez três golos e três assistências nos primeiros cinco jogos pelo clube do Principado. Números que convenceram os dirigentes a abrir contactos iniciais com o clube espanhol, para a aquisição definitiva do extremo. O negócio deverá fazer-se por valores a rondar os 30 milhões de euros.

A cedência de Gelson Martins ao Mónaco, pedido expresso do treinador retornado Leonardo Jardim, que se concretizou nos últimos dias do mercado de inverno, não contempla opção de compra. Assim, o Mónaco terá mesmo de negociar para poder ficar com o jogador de 23 anos.

A chegada de Gelson, assim como a recuperação de lesão de Rony Lopes e o regresso de Leonardo Jardim, têm sido decisivos para a recuperação do Mónaco na tabela. O treinador português pegou na equipa no 19.º lugar (um abaixo daquele em que a tinha deixado, em outubro). À 26.ª jornada, está na 16.ª posição, cinco pontos acima da linha de água.