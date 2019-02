Benfica é a melhor equipa que o Dínamo Zagreb enfrentou na Europa, segundo o treinador

O treinador do Dínamo Zagreb, Nenad Bjelica, está rendido ao Benfica. O técnico marcou presença no Estádio da Luz, no jogo com o Chaves, para tirar notas sobre o adversário dos oitavos de final da Liga Europa. No final, mostrou-se surpreendido com a qualidade da equipa portuguesa.

"Já jogámos com equipas muito fortes esta época na Europa [Fenerbahçe, Anderlecht, Spartak Trnava e Viktoria Plzen], mas o Benfica é, definitivamente, melhor do que todas elas. É até melhor que o Young Boys, muito melhor. Tem jogadores de excelente qualidade, muito rápidos, e joga um futebol veloz, com combinação de juventude e experiência. Cria muito perigo se lhe for dado espaço", analisou o treinador do Dínamo, em entrevista ao site croata "tportal".



Bjelica notou que o Benfica tem avançados "excelentes" em Seferovic, João Félix e Jonas: "É uma equipa de topo, mesmo, certamente a melhor com que jogámos. Só conseguiremos estar próximos da qualidade que tem se os nossos jogadores mantiverem um nível de concentração bastante alto desde o primeiro ao último minuto das duas partidas."

A primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa está marcada para 7 de março, quinta-feira, às 17h55, em Zagreb. Uma semana depois, as duas equipas voltam a encontrar-se no Estádio da Luz, às 20h00.

A dupla de jogos do Dínamo Zagreb-Benfica têm relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.