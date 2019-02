"Samaris quer ficar no Benfica, mas ainda não há proposta", garante empresário

O empresário de Andreas Samaris garante que o médio pretende ficar no Benfica. O contrato de Samaris termina no final da época e, apesar da vontade do jogador em renovar, o Benfica ainda não abriu negociações.

"Toda a gente sabe que o Andreas quer ficar no Benfica, mas nunca discutimos contrato com o Benfica ou tão-pouco conversámos sobre números", esclareceu Yannis Emmanouilidis, em entrevista a "A Bola".



O agente do internacional grego insistiu que não tem em mãos "qualquer proposta do Benfica para renovar contrato". Não obstante, há esperança na continuidade de Samaris na Luz: "Depende do Benfica."

Apesar de estar, desde janeiro, livre para se comprometer com outro clube, Samaris não tem "qualquer acordo com outro clube".

Fique ou não na Luz, Emmanouilidis assegurou que Samaris "vai honrar todos os compromissos que tem com o Benfica até final da temporada", tanto no campeonato, como na Taça de Portugal e na Liga Europa.

"Vai continuar a jogar bem, tenho a certeza", frisou o agente de Samaris, que diz que o médio grego "respeita e sempre respeitou muito o Benfica".