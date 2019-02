Taça e clássico do Dragão ocupam primeiras páginas

"Jogam os miúdos". O diário Record antecipa a dupla de centrais que o Benfica fará alinha no sábado, no Dragão. É o principal destaque do diário da Cofina que, no topo da primeira página, titula "Jamor à vista", numa referência à vitória do FC Porto sobre o Sporting de Braga, na primeira mão das meias-finais.

Em A Bola e O Jogo, é a vitória portista que tem maior espaço de primeira página. "Saltos para o Jamor", escreve A Bola, "Movidos a Oliver", titula O Jogo.

"Samaris quer ficar, mas ainda não há propostas" é outro destaque de A Bola, que, sobre o Sporting, avança: "Keizer escapa com multa."

Em O Jogo, sobre o Sporting, lê-se "Guerra aberta ao antijogo."