Derrocada de mina faz 60 desaparecidos na Indonésia

Mais de 60 pessoas estão desaparecidas na ilha de Sulawesi, na Indonésia, na sequência da derrocada de uma mina ilegal de ouro.

Uma pessoa foi encontrada morta e 13 foram retiradas com vida dos escombros, avança a agência nacional de desastres.

“Dezenas de pessoas procuravam ouro na mina quando, de repente, as vigas e as tábuas de suporte cederam devido à instabilidade do terreno e aos numerosos poços”, explica o porta-voz da agência, citado pela agência Reuters.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram trabalhadores e habitantes locais numa encosta lamacenta, durante a noite, à procura de sobreviventes e a carrega-los em macas.

“As buscas continuaram durante a noite porque há muita gente soterrada”, refere o porta-voz da agência nacional de desastres.