Holanda apreende 90 mil garrafas de vodka destinadas à Coreia de Kim

As autoridades holandesas apreenderam 90 mil garrafas de vodka russo cujo destino seria a Coreia do Norte, país sob alçada de sanções internacionais.

O contentor com três mil caixas, cada uma contendo 30 garrafas, estava num cargueiro de bandeira chinesa no porto de Roterdão.

O navio dirigia-se para a China, mas as autoridades holandesas acreditam que o verdadeiro destino seria a Coreia do Norte.

“O Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu sanções claras contra a Coreia do Norte e é importante que sejam implementadas”, declarou a ministra do Comércio Internacional, Sigrid Kaag.

A governante disse que as sanções incluem produtos de luxo, o que levou a que toda a carga do contentor fosse retirada do navio e apreendida.

A apreensão acontece na véspera da cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que arranque esta quarta-feira no Vietname.