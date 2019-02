Brendan Rodgers é o novo treinador de Ricardo Pereira

Brendan Rodgers é o novo treinador do Leicester City, clube em que milita o defesa internacional português Ricardo Pereira.

O anúncio foi feito pelo clube inglês, no Twitter, horas depois da confirmação do Celtic de que permitira, "de forma relutante", a abertura de negociações com o treinador. Rodgers já assistiu, esta terça-feira, à vitória da nova equipa, por 2-1, na receção ao Brighton & Hove Albion.

Em declarações ao site do Leicester, Rodgers admitiu estar "muito feliz" por assinar: "Estão assentes as bases para crescermos e alcançarmos muitas coisas. A minha esperança é que, com a minha experiência e o talento dos jogadores no meu plantel, possamos ter sucesso juntos."

Brendan Rodgers estava na sua terceira temporada ao serviço dos "hoops", e conquistou dois campeonatos, duas Taças, três Taças da Liga e está bem encaminhado para revalidar o título de campeão escocês.

O escocês esclareceu que "não tinha pressa de sair do Celtic, um clube gigante a nível mundial, com muito fama", mas que, após analisar a proposta do Leicester, percebeu que era uma grande oportunidade.



Ricardo Pereira faz parte de um plante "jovem, muito dinâmico e com enorme potencial", segundo Brandon Rodgers, que sucede a Claude Puel.

O treinador francês, de 57 anos, durou 16 meses no cargo. Puel deixara o Leicester já afastado das taças e no 12.º lugar da Premier League.