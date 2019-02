Di María carrega PSG rumo às meias-finais da Taça

Ángel Di María foi a grande estrela da passagem do Paris Saint-Germain às meias-finais da Taça de França, esta terça-feira.

O extremo argentino marcou dois golos, aos oito e 28 minutos, na vitória da turma parisiense sobre o Dijon, por 3-0. Thomas Meunier marcou o terceiro golo, ao minuto 76.

O PSG mantém-se, assim, no caminho de mais um título. A equipa de Thomas Tuchel só saiu, para já, de cena na Taça da Liga. No campeonato, está destacada no primeiro lugar e, na Liga dos Campeões, está em vantagem nos oitavos de final, frente ao Manchester United.