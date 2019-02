O estranho caso da baleia-corcunda encontrada morta na Amazónia

Uma baleia-corcunda jovem foi encontrada morta num pântano de uma zona remota do rio Amazonas, no nordeste do Brasil.



O mamífero, com oito metros de comprimento, foi descoberto na sexta-feira, na ilha de Marajó.

Por esta altura do ano, devia estar na Antártida, a milhares de quilómetros de distância.

“A questão é: o que estava uma baleia-corcunda no mês de fevereiro na costa norte do Brasil? É fora do comum”, diz Renata Emin, a presidente do grupo de conservação da natureza Bicho D’Água.

A baleia-corcunda já foi autopsiada e os resultados devem ser conhecidos nos próximos dias, para apurar a causa da morte.

O grupo Bicho D’Água admite a hipótese de a baleia se ter separado da mãe e sido arrastada pela corrente até à costa durante um temporal.

Outros especialistas também encaram a possibilidade de o animal se ter aproximado demasiado da praia à procura de comida e morrido devido ao consumo de grandes quantidades de plástico.