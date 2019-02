Marco Silva ganha fôlego, Nuno Espírito Santo perde com o último

Marco Silva ganhou novo balão de oxigénio, esta terça-feira, no comando do Everton, com uma vitória por 3-0, no terreno do Cardiff. Os "toffees" colocaram ponto final numa série de três derrotas consecutivas.

O treinador português tem estado sob críticas, devido aos resultados abaixo das expectativas. Nesta jornada 28, contudo, calou as vozes da discórdia e bem pode agradecer ao "bis" de Sigurdsson, aos 41 e 66 mnutos. Calvert-Lewin completou a goleada dos "blues" de Liverpool.

Quem perdeu terreno foi o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, que vinha de oito jogos sem perder, em todas as competições.

Mesmo com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no onze - Ivan Cavaleiro e Hélder Costa foram suplentes utilizados -, os lobos não conseguiram marcar e acabaram por sofrer. Cortesia do beninês Steve Mounie, que já em período de descontos fez o 1-0 para o Huddersfield, último classificado da Premier League.

Ricardo Pereira teve melhor sorte. O lateral-direito internacional português foi titular pelo Leicester, que derrotou o Brighton & Hove Albion, por 2-1. Gray e Vardy adiantaram os "foxes", Propper reduziu.

Com estes resultados, o Wolves não só falha aproximação ao Chelsea, sexto classificado, pode ver o Watford descolar no sétimo lugar. O Everton sobe à nona posição, a seis pontos de ambas as equipas. Já o Leicester, que tem novo treinador, subiu ao 11.º posto, à condição.