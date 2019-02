Abel Ferreira: "3-0 dificulta muito mais a tarefa"

Abel Ferreira reconheceu que o FC Porto foi superior, no primeiro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, no entanto, considerou que o resultado foi pesado e que o Braga "podia e devia" ter marcado um golo.

"A este nível, os erros pagam-se caros. Nestas eliminatórias, não podes dar nada aos adversários. Mas devíamos ter marcado um golo. Sem tirar mérito ao Porto, que foi melhor, o resultado é demasiado pesado", realçou o treinador do Braga, após o encontro, em declarações à Sport TV.



Abel assumiu que o 3-0 "dificulta muito mais a tarefa" do Braga, "sobretudo perante a equipa que é, o campeão em título". O técnico arsenalista lamentou o facto de a sua equipa ainda não ter encontrado a fórmula contra equipas grandes - foi goleada por todas, esta época:

"Já tentámos jogar de igual para igual, em pressão alta. Já tentámos com blocos médios. Já tentámos de tudo para nos batermos com estas equipas. Depois, os pequenos pormenores fazem a diferença. O Porto foi bastante mais eficaz que nós. Podíamos e deveríamos ter feito golos. O terceiro golo [do Porto] foi demasiado castigador para o que fizemos."



A terminar, Abel reconheceu que o Braga está a viver "o pior momento da época", com três derrotas seguidas, frente a Sporting, Belenenses e Porto.

"Não é um momento bom que estamos a viver. É o pior. Temos de falar e perceber que a este nível não podemos cometer estes erros. Temos de fazer mais e melhor", sublinhou o treinador do Sporting de Braga.