Depois da goleada ao Braga, Sérgio já pensa no clássico

Sérgio Conceição é um homem virado para o futuro e, esta terça-feira à noite, já vai tirar notas para a receção ao Benfica, da 24.ª jornada do campeonato. Isto, horas depois da vitória do FC Porto sobre o Braga, por 3-0, que deixa a equipa com pé e meio na final da Taça de Portugal.

"É uma margem que nos deixa satisfeitos, mas não está ainda nada decidido. Já vi muita coisa no futebol. Há que ter respeito por este Braga, é muito competitivo", assinalou o treinador do FC Porto, à Sport TV.

Sérgio destacou que "o importante era ganhar sem sofrer golos", o que foi feito, pelo terceiro jogo consecutivo, e considerou que a exibição da sua equipa foi "bastante acima da média": "Parabéns aos jogadores."



Com a eliminatória da Taça de Portugal bem encaminhada, Sérgio já pensa no clássico com o Benfica. O mesmo se aplica aos jogadores:

"O pensamento é já no jogo de sábado. É chegar a casa tranquilo e depois, ainda hoje à noite, tirar umas notas para amanhã. [Os jogadores têm] uma ou duas horas para saborear esta vitória e daqui a três horas, quando se estiverem a deitar, é pensar no trabalho para o próximo jogo."