​João Rodrigues distinguido em concurso mundial de fotografia subaquática

O fotógrafo João Rodrigues ficou em segundo lugar num concurso mundial de fotografia subaquática com uma imagem captada na Indonésia que retrata uma espécie ameaçada, um alerta para a poluição e sobre-exploração pesqueira, disse hoje o próprio.



A fotografia "Killing Angels" ("Matando Anjos"), captada a este de Java, onde se encontra o segundo maior porto de pesca da Indonésia, retrata um aldeão a processar uma móbula, ou jamanta, com uma catana, a fim de lhe extrair as guelras, que são depois exportadas para a China e usadas no fabrico de medicamentos tradicionais.

"Num mundo em que os recursos naturais estão a ser explorados a um ritmo frenético e de uma forma não sustentável, a imagem representa, de certa forma, todos os animais que se encontram em perigo de desaparecimento e que mais do que nunca precisam que a sua realidade seja mostrada à comunidade para que sejam tomadas medidas de conservação", disse à Lusa o fotógrafo.

João Rodrigues ficou em segundo lugar na categoria Conservação Marinha no concurso de Fotógrafo Subaquático do Ano com a fotografia "Killing angels" (em tradução literal, "Matando anjos"), captada ao serviço da National Geographic Portugal.

"Desde a poluição à sobre-exploração pesqueira, é necessário refletirmos sobre o declínio acentuado que estamos a causar nas populações de inúmeras espécies marinhas. Só nós poderemos mudar o rumo que atualmente promete levar-nos a um destino catastrófico, refere o profissional.