​Krovinovic. Com Rui Vitória “já era difícil sair” da crise

O médio croata Krovinovic admite que com o treinador Rui Vitória “já era difícil” o Benfica sair da crise de resultados e exibições.



"Foi bom, mas chegámos ao ponto de uma crise do qual já era difícil sair”, afirma Krovinovic ao site croata "Sportske Novosti".

“Entrou, então, um novo treinador, que trouxe energia e ideias novas. Bruno Lage mudou, também, o sistema [voltou o 4x4x2] ao qual me acostumei quando ainda estava na Croácia. Hoje estamos a jogar muito bem. Estamos numa onda super positiva", sublinha o jogador.

Rui Vitória foi substituído por Bruno Lage. Krovinovic revela a conversa que teve com o novo treinador das águias.

“Quando assumiu o comando, conversámos e ele disse que contava comigo e para esperar que teria espaço para ajudar a equipa. Pairava no ar a hipótese de sair por empréstimo, falei-lhe disso, mas ele disse que não, disse que precisava de mim aqui. Claro que foi um incentivo muito grande, algo que me motivou a continuar no Benfica", declarou.

João Félix ganhou a titularidade com Bruno Lage e o médio croata acredita que o seu jovem companheiro de equipa vai ter um grande futuro.

“Não posso comparar João Félix com nenhum jogador do Dínamo [próximo adversário do Benfica na Liga Europa]. É, sim, um jogador muito bom, que joga a avançado, no meio-campo. É realmente talentoso e está em forma. Acredito que vai ter uma grande carreira pela frente", afirma Krovinovic.