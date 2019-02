Trump no Vietname para cimeira com Kim. "Multidões tremendas e tanto amor”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, chegou esta terça-feira a Hanói, capital do Vietname, para a segunda cimeira em menos de um ano com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.



O avião “Air Force One” aterrou no aeroporto internacional Noi Bai, pelas 21h00 locais (14h00 em Lisboa).

“Acabei de chegar ao Vietname. Obrigado a todos pela grande receção em Hanói. Multidões tremendas e tanto amor”, escreveu Trump na rede social Twitter.