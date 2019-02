UEFA abre processo disciplinar a Sergio Ramos por forçar cartão amarelo

A UEFA informou que abriu processo disciplinar Sergio Ramos por ter forçado a amostragem do cartão amarelo, no desafio frente ao Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, de forma a "limpar" o registo e poder estar presente nos quartos-de-final da prova.

O Real Madrid ganhou esse jogo, em Amesterdão, por 2-1, resultado que lhe dá clara vantagem para a segunda mão, que se realiza em Espanha. Perto do fim, Sergio Ramos viu o terceiro cartão amarelo na competição.

A investigação foi desencadeada pelas palavras do próprio internacional espanhol, que reconheceu, no final da partida, que tinha forçado o cartão. Depois, voltou atrás, mas o "mal" já estava feito e, no dia seguinte, a UEFA anunciou que ia investigar as declarações de Sergio Ramos.

O desfecho do caso - e provável castigo a Sergio Ramos - será decidido na reunião do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA na quinta-feira. Esta época, Jesús Corona, do FC Porto, ficou de fora durante dois jogos pela mesma razão. Sendo já certo que o central do Real Madrid falhará a segunda mão frente ao Ajax, em Madrid, também deverá ser afastado do primeiro jogo dos quartos-de-final, caso a equipa lá chegue.