FC Porto anuncia lotação esgotada para receber o Benfica

O FC Porto revelou, esta terça-feira, que já não há bilhetes disponíveis para o clássico com o Benfica, no Estádio do Dragão, relativo à jornada 24 do campeonato. Espera-se lotação próxima dos 50 mil espectadores.

No jogo em que se decide a liderança do campeonato, e que poderá ser decisivo para as contas finais, os detentores de lugar anual têm acesso incluído e a abertura de portas está marcada para as 18h30.

Por outro lado, o Benfica anunciou que a venda dos bilhetes que lhe foram atribuídos para a partida começará às 9h00 de quarta-feira, no site oficial do clube, e prolongar-se-á até sexta-feira ou até que esgotem.

As duas equipas chegam ao clássico, que se realiza no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, separadas por um ponto, com vantagem para os campeões nacionais. O FC Porto-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.