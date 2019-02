Abuso de menores. "É infundado associar o celibato como causa ou até como condição de risco"

Ligado à formação dos novos padres há mais de duas décadas, o padre José Miguel Barata Pereira esteve na Renascença para falar da sua experiência como reitor do seminário do Cristo Rei, nos Olivais, em Lisboa, da formação que é dada e do rigor com que o perfil psicológico dos candidatos é avaliado. Talvez por isso metade fique pelo caminho, refere.



No rescaldo da Cimeira sobre a Proteção de Menores, no Vaticano, vê no atual momento uma boa oportunidade de a Igreja “não esconder as coisas debaixo do tapete”. Também defende a comunicação de todos os casos de abuso sexual de crianças às autoridades eclesiais e civis, e a divulgação das estatísticas que haja em cada diocese.

O Papa alertou para a necessidade de se ser muito exigente na seleção e formação dos candidatos ao sacerdócio. Há hoje mais cuidado na seleção e na formação de quem se candidata a ser padre?

Sim. Com certeza que toda esta publicidade justa e boa nos obriga a não esconder as coisas debaixo do tapete, faz pressão e leva a tomarmos consciência dos cuidados e das atenções. Mas também gostava de dizer que não é um exclusivo de agora. Já se vem a caminhar neste processo há alguns anos.

Sobretudo desde Bento XVI?

Até antes. No meu tempo de seminarista, nos anos 1990, ainda que não fosse uma coisa para todos, já éramos sujeitos a um escrutínio de personalidade, psicológico, onde se essas coisas fossem identificadas eram depois mais atendidas. Claro que isso se generalizou.

Hoje penso que nos vários seminários do país, e posso falar pelo dos Olivais, ninguém é admitido à fase prévia ao Seminário -- portanto no tempo propedêutico, em Caparide -- sem uma análise ao perfil psicológico, não apenas no campo afetivo-sexual, mas nas várias dimensões da personalidade. E nos casos onde é identificada alguma necessidade de atenção, neste campo ou noutro, é mesmo proposto ao candidato se aceita fazer uma psicoterapia a par do caminho que vai fazer no seminário.

Essa proposta pode surgir no tempo propedêutico, onde se identificou, ou posteriormente, já na fase do seminário, quando a nível da direção espiritual, ou dos outros padres formadores, vão despertando a necessidade de trabalhar questões de relação, de autoestima, de equilíbrio afetivo, questões de autoridade ou autoritarismo, questões diversas que têm hoje, muitas vezes, a ver com a forma de crescimento e os ambientes de crescimento.

Essa psicoterapia é requerida pelos próprios candidatos?

Tem de ser. Ninguém pode ser imposto a uma psicoterapia, e a psicóloga que nos acompanha deixa isso muito claro, tem de haver uma liberdade do próprio. Agora, isso também servirá para a equipa formadora perceber se a pessoa está em verdade e com vontade de transparência, e de acolher todos os dinamismos de formação, ou se está fechada em alguns aspetos à formação, e isso será um alerta.

A pessoa tem toda a liberdade de não ter psicoterapia, mas se em última análise a equipa formadora não conseguir ter uma capacidade de compreensão e ficar com dúvidas, isso pode servir para a equipa dizer assim: 'Olha, não conseguimos dissipar as dúvidas, e portanto não podes continuar a avançar sem que a gente consiga dissipar isso.’

“Acho muito importante o Santo Padre chamar a atenção no documento final para a questão da sexualidade digital hoje”

Falou de autoritarismo e sobre um conjunto de fatores que são avaliados. Vai muito para lá da questão do equilíbrio, do ponto de vista sexual, ou outros?

Sim, porque a questão sexual muitas vezes potencia ou esconde outros dinamismos, e se os outros dinamismos não estão suficientemente amadurecidos, o sítio onde isto vai ter escape e vai rebentar muitas vezes é na questão sexual. Depois, acho muito importante o Santo Padre chamar a atenção no documento final para a questão da sexualidade digital hoje, que mina muitas vezes a força da vontade, gera algumas dependências.

Também aí têm de estar atentos ao acesso, através da internet, a sites de pornografia?

Com certeza. É assim, não vale a pena impedir a internet, a internet é uma realidade hoje, eles nascem quase mergulhados na internet, portanto não se trata aqui de impedimentos ou de diminuição da autonomia. Trata-se é de acompanhar e ir ajudando o próprio a perceber que liberdade é que vai ganhando em relação, por um lado, à dependência da internet e depois à dependência em relação a sites que possam ser desordenados ou provocar afetos desordenados.