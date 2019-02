O Brexit vai ser adiado? Como vai funcionar o debate de quarta-feira no Parlamento britânico

A primeira-ministra Theresa May vai, esta quarta-feira, fazer uma atualização ao Parlamento britânico do progresso das negociações com a União Europeia quanto ao acordo de saída, permitindo aos deputados desafiar a sua abordagem e votar alternativas.



May quer negociar mudanças ao acordo de saída que ela mesma acordou com a UE o ano passado e prometeu devolvê-lo para aprovação no Parlamento, o mais tardar, até 12 de março.

A primeira-ministra parece ter adiado um momento de avaliação numa legislatura profundamente dividida, prometendo aos deputados que terão a chance de, no próximo mês, bloquear um Brexit sem acordo e atrasar a data da saída do Reino Unido se o acordo existente for rejeitado.

O debate de quarta-feira não envolverá uma votação para aprovar ou rejeitar um acordo do Brexit.

O que vai, afinal, estar em debate?

Os deputados debaterão uma simples declaração do Governo que diz: "Esta Câmara toma conhecimento da declaração da primeira-ministra sobre a saída da UE de 26 de fevereiro de 2019 e toma nota, ainda, que as discussões entre o Reino Unido e a UE estão em andamento.”

Os deputados podem propor alterações ao texto do Governo?

Sim. Estas alterações são conhecidas como emendas e, se aprovadas para votação, podem exercer uma espécie de pressão política sobre May, por forma a alterar o rumo do Brexit. No entanto, o Governo não é legalmente obrigado a seguir quaisquer mudanças aprovadas após o debate.

O líder da Câmara dos Comuns, John Bercow, é quem escolhe quais as alterações que são selecionadas para debate.

O que podemos esperar?



O movimento (político) de May para diminuir o confronto no Parlamento, por temer que a sua estratégia pudesse resultar numa saída sem acordo do Reino Unido da UE, significa que, agora, a primeira-ministra não espera um plano do Parlamento para retomar o controlo do processo.

No entanto, a votação de outras alternativas ainda será realizada e uma série de emendas poderão ser submetidas a votação. A redação final das alterações ainda não foi publicada.

Haverá votação?

Bercow decidirá se deve selecionar qualquer das emendas para uma votação no início do debate, por volta de 13h00.

Os deputados votarão em cada uma das emendas selecionadas, uma por uma, antes de votar para dar a aprovação final à redação da moção em si. A votação deve começar às 19h00. Cada votação leva cerca de 15 minutos e o resultado é lido no Parlamento.

Quais as emendas esperadas?

1. Um grupo pluripartidário de deputados, liderados por Yvette Cooper, do Partido Trabalhista, proporá um plano que daria ao Parlamento o poder legal para forçar May a pedir uma prorrogação do período de negociação. No entanto, espera-se que este seja retirado antes de uma votação, isto desde que os ministros confirmem o calendário de May estabelecido na terça-feira.

2. O Partido Trabalhista (oposição) apresentará uma emenda em que estabelece a sua própria visão do Brexit, exigindo que o Governo adote a sua posição de negociação. Entre outras coisas, o Partido Trabalhista pede uma união aduaneira permanente entre o Reino Unido e a União Europeia.

3. Um deputado conservador apresentará um plano para garantir que as salvaguardas dos direitos dos cidadãos da UE, que já foram acordadas com Bruxelas como parte do acordo de retirada, se aplicariam mesmo se o Governo não fosse capaz de ratificar o acordo de saída.

4. Espera-se também que o Partido Nacional Escocês apresente uma emenda. Este já havia pedido que o Governo atrasasse a data de saída da União Europeia.