Taça de Portugal

FC Porto goleia Braga e tem pé e meio no Jamor

26 fev, 2019 - 18:20 • Inês Braga Sampaio

FC Porto 3-0 Braga. O dragão foi superior e, com um golo na primeira parte e outro na segunda, colocou-se em vantagem no jogo e na eliminatória. O golão de Brahimi, a fechar, garantiu praticamente a presença do Porto na final da Taça de Portugal. Recorde os melhores lances do encontro em rr.sapo.pt.