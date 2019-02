Marcel Keizer foi expulso por palavrão em inglês

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou Marcel Keizer ao pagamento de uma multa no valor de 287 euros, pela expulsão frente ao Marítimo, na 23.ª jornada do campeonato.

Tudo aconteceu com a expulsão de Coates, que recebeu o segundo cartão amarelo por derrubar o guarda-redes do Marítimo. Criou-se confusão no relvado e, segundo o relatório do árbitro da partida, Tiago Martins, o treinador do Sporting comentou que a situação era "uma piada" ("a joke", em inglês, com a palavra "situação" a ser substituída por um palavrão).

Dado que esta expulsão foi inédita, para o treinador holandês, a pena foi reduzida para um quarto. O treinador de guarda-redes do Sporting, Nélson Pereira, que também foi expulso, vai pagar 765 euros de multa.

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, paga o mesmo valor que Keizer, 287 euros. O antigo jogador disse a Tiago Martins que "a primeira falta do Coates nem sequer era falta, quanto mais amarelo" e insultou o árbitro, chamando-lhe "arrogante" e dizendo que tem "a mania".