Beto preocupado que perdas de tempo possam piorar até ao final do campeonato

O "team manager" do Sporting, Beto Severo, expressa a sua preocupação com o estado atual do futebol português. A consternação do Sporting tem como base o empate com o Marítimo, da jornada 23 do campeonato, em que o clube assegura que houve apenas 56 minutos de tempo útil.

Em entrevista à Sporting TV, Beto lembra que, "com o aproximar do final do campeonato, a cada jornada que passa cada ponto vale ouro", pelo que teme que o antijogo e as perdas de tempo se agravem.

"Nós temos algum receio que isso piore e que o tempo de jogo cada vez diminua mais. Oor isso é importante que todos nós ponhamos a mão na consciência. Temos de estar muito em alerta", avisou o dirigente.

Beto salienta que todos têm de "ter a consciência de que há que trabalhar muito mais em prol do futebol", como no caso do tempo útil de jogo, em que o campeonato português é o menos eficiente da Europa.

"Só prejudica o espetáculo. O que devemos fazer todos, dirigentes, treinadores, árbitros, é melhorar a imagem do futebol português. Só queremos a verdade desportiva. Não queremos o Sporting beneficiado nem prejudicado", sublinha Beto, que apelida de "ridícula" o que considera ter sido perda de tempo do Marítimo frente à equipa de Marcel Keizer: "Só se jogaram 56 minutos, são menos de dois terços do jogo."

Quanto ao trajeto do Sporting, esta época, Beto assume que "tem sido um ano complicado, atípico, que muita gente considera [ano] zero".

O Sporting está no quarto lugar do campeonato, praticamente arredado do título, está em desvantagem nas meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Benfica, e foi eliminado da Liga Europa pelo Villarreal.

"Já conquistámos um título esta época. Não vamos baixar os braços, porque ainda há muito campeonato para jogar, apesar de as coisas não estarem como desejaríamos. A nossa entrega tem de ser máxima. Esta instituição merece o respeito de toda a gente", frisa o "team manager".