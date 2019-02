Sporting conta 56 minutos de tempo útil no jogo com o Marítimo

Segundo as contas do Sporting, o jogo com o Marítimo teve apenas 56 minutos de tempo útil. Contagem feita num vídeo publicado pelo clube de Alvalade no Facebook.

Esta foi uma das queixas principais do Sporting, nas vozes do treinador, Marcel Keizer, e do capitão, Bruno Fernandes, após o empate sem golos no Estádio dos Barreiros. Os dois acusaram o Marítimo de antijogo.

Agora, o Sporting publica um vídeo que considera mostrar que os seus porta-vozes tinham razão, dado que apenas 56 dos 96 minutos previstos terão sido efetivamente utilizados. Os restantes 40, quase metade, terão sido perdidos de formas várias, de acordo com o clube leonino.