Capitão do Wolverhampton "espera que Jiménez fique muitos anos" no clube

Raúl Jiménez, avançado mexicano emprestado pelo Benfica ao Wolverhampton, tem impressionado em Inglaterra e a estadia pode tornar-se permanente no verão. Conor Coady, capitão da equipa, aprova a continuidade do mexicano:

"Tem sido muito importante para nós. É um jogador brilhante e uma pessoa incrível. Encaixou como uma luva no balneário e espero que fique aqui por muito tempo. Queremos que fique vários anos no Wolves", começou por dizer em entrevista ao "Express and Star".

Coady deixou elogios à adaptação do mexicano e à sua confiança dentro das quatro linhas. "Chegou há pouco tempo, mas parece que joga connosco há anos. É muito confiante dentro de campo e é um prazer jogar ao lado dele".

A cláusula de compra do avançado mexicano está fixada nos 38 milhões de euros. O mexicano de 27 anos, que fez 31 golos em 120 jogos com a camisola do Benfica, entre 2015 e 2018, leva um total de 12 golos apontados em 31 jogos disputados pelo Wolverhampton