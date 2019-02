Mourinho: "Quero um clube que tenha a ambição de conquistar títulos"

José Mourinho, treinador português, já pensa em regressar ao trabalho e quer voltar ao ativo para orientar um "clube ambicioso". Em entrevista ao jornal inglês "Telegraph", o técnico que deixou recentemente o Manchester United explica o que procura no seu próximo clube:

"Quero um clube que ainda não esteja preparado para conquistar títulos, mas que tenha a ambição de os conquistar. Não quero ir para um clube sem ambição", disse.

Mourinho, que já passou por clubes como Chelsea, Manchester United, Inter de Milão e Real Madrid, admite que já recusou propostas financeiramente vantajosas: "Até tenho vergonha de dizer os valores que já recusei. Quero um clube com estrutura e sem conflitos internos. Quero que todos estejam a puxar para o mesmo lado, já trabalhei em várias situações e aprendi que o importante é todos pensarem da mesma forma".

A saída do técnico português do comando técnico do Manchester United é tema que não permite resposta de Mourinho, que confirmou que assinou uma cláusula na rescisão de contrato que o proíbe do período nos "red devils", condição que Mourinho diz que "não entende".