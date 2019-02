Lisboa

Começa a consulta pública à entrada da EMEL em zona de Benfica

26 fev, 2019 - 15:15 • Lusa

Em janeiro, uma "consulta de bairro" informal mostrou que 77,2% dos votantes estavam a favor da regulação do estacionamento. Em votação está a zona envolvente da avenida do Colégio Militar e do centro comercial Fonte Nova.