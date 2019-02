Sarri admite que Kepa pode perder a titularidade

Maurizio Sarri, treinador do Chelsea, admite que o guarda-redes Kepa Arrizabalaga pode ficar no banco na próxima partida da Premier League frente ao Tottenham, na sucessão do incidente na final da Taça da Liga.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o técnico italiano diz que terá de tomar uma decisão em relação a quem será titular na baliza dos "blues": "Ainda vou decidir, talvez sim, talvez não. Quero mandar uma mensagem ao grupo, e essa mensagem pode ser ele jogar, ou ele não jogar".

No final do prolongamento da final da Taça da Liga, frente ao Manchester City, Sarri queria substituir Kepa por Willy Caballero, depois do jovem guarda-redes espanhol ter apresentado algumas queixas físicas. No momento da alteração, Kepa recusou-se a sair, o que deixou o técnico italiano irritadíssimo.



Kepa acabou mesmo por ficar em campo para as grandes penalidades, que acabaram por culminar na vitória do Manchester City. O Chelsea multou o jogador em uma semana de salário e Kepa pediu publicamente desculpa à equipa e ao treinador.

Ainda assim, o técnico acredita que as consequências podem não ter ficado pela multa: "Ele cometeu um grande erro e têm de haver consequências. Se jogar, tem de estar pronto, se não jogar, tem de estar pronto para se sentar no banco. Falei com ele, e falámos todos juntos. Ele pediu desculpa, mas não chega. Cometeu um grande erro, mas também não o queremos matar".

Kepa, de 24 anos, chegou esta época ao Chelsea, proveniente do Athletic Bilbau por 80 milhões de euros, tornando-se o guarda-redes mais caro da história, e assinou um contrato válido por sete temporada com os "blues". Esta temporada, Kepa é um dos jogadores mais utilizados por Sarri, com 37 jogos disputados.

Reveja o momento na final da Taça da Liga: